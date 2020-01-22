ТОП-10 самых продаваемых японских автомобилей в России в 2019 году

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом году в нашей стране было продано около 305 тыс. новых легковых автомобилей японских брендов – на 9% меньше, чем в 2018 году. Как отмечают эксперты агентства, на их долю пришлось почти 19% российского рынка.

Лидерство среди японских моделей сохранил бизнес-седан Toyota Camry – в 2019 году его реализация в РФ составила 34 тыс. единиц, что на 1% больше, чем в 2018-м. Второе место в этом рейтинге занимает другая модель Toyota – кроссовер RAV4 (30,6 тыс. шт.; -2%). Замыкает тройку лидеров среди «японцев» Nissan Qashqai (25,2 тыс. шт.; +9%).

В минувшем году россияне также отдавали предпочтение таким японским автомобилям, как Mitsubishi Outlander (23,9 тыс. шт.; -3%), Mazda CX-5 (22,6 тыс. шт.; 0%) и Nissan X-Trail (20,9 тыс. шт.; -9%). Все они были распроданы в количестве, превышающем 20 тыс. экземпляров.

Обладателями седана Datsun on-DO стали 19,5 тыс. человек, что на 7% выше результата 2018 года. Также в ТОП-10 самых популярных новых легковых автомобилей японских марок по итогам прошлого года попали: Toyota Land Cruiser Prado (15,1 тыс. шт.; -14%), Nissan Terrano (12,6 тыс. шт.; -10%) и Lexus RX (9,9 тыс. шт.; +1%).

Быстро узнать актуальную стоимость японского (и не только) автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».