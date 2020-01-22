Компания Isuzu Rus начала работу на рынке Армении, где подписала партнерский договор с компанией «Гранд Авто» о продажах и обслуживании коммерческих автомобилей Isuzu на территории этой республики. В Армению будут поставляться все модели Isuzu российского производства, сообщает пресс-служба Isuzu Rus.

«Армения стала третьей по счету страной Таможенного Союза наряду с Казахстаном и Белоруссией, которая вошла в зону ответственности Isuzu Rus, это позволит существенно оптимизировать логистические потоки и придаст дополнительный импульс развитию бизнеса Isuzu в регионе», – отметил генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье.

Напомним, производственные мощности Isuzu Rus расположены в г. Ульяновске. Сборочная линия завода была открыта в 2012 году. Модельный ряд Isuzu насчитывает 180 версий, модификаций и комплектаций 12 базовых моделей полной массой от 3,5 до 33 тонн. В мае 2018 года «Исузу Соллерс» заключила специнвестконтракт с Минпромторгом России и Ульяновской областью, который предусматривает создание нового совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовиков и экспорт через дистрибуторскую сеть Isuzu по всему миру. Общий объем инвестиций в проект составит свыше 6 млрд рублей, включая 1,3 млрд в НИОКР. Производство в рамках СП планируется запустить в 2021 году на новых мощностях, создаваемых в Ульяновске.

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