Москвичи стали реже ездить на личных автомобилях

Несмотря на существенный рост с 2010 года легковых автомобилей, зарегистрированных в московском транспортном узле, среднее число поездок, приходящихся на один автомобиль, сократилось на треть, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, ежедневно на один легковой автомобиль в 2010 году приходилось 1,52 поездки, в 2019 году – уже 1,02 поездки. Доля легкового транспорта в поездках пассажиров в рабочие дни сократилась с 38% в 2010 году до 30% в 2019 году, пишет агентство «Интерфакс».

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года обеспеченность легковыми автомобилями в Москве составил 293 единицы, что ниже общероссийского показателя – 306 машин на тысячу жителей. Несмотря на то, что в столице самая высокая численность населения и крупнейший в стране парк, по обеспеченности легковыми автомобилями на тысячу человек Москва заняла лишь восьмую строчку в рейтинге российских городов-миллионников по обеспеченности автомобилями в 2019 году.

В целом, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в российской столице числится 3,7 млн легковых автомобилей (на 1 июля 2019 года), что составляет 8,4% от общего парка РФ. Самой распространенной моделью в Москве является Hyundai Solaris – на середину года здесь было зарегистрировано 87,8 тыс. единиц этой модели. Второе место занимает Ford Focus (83,7 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (80,1 тыс. шт.).

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