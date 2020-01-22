Дизельный Mitsubishi Pajero Sport останется в продаже в России

Обновленный кроссовер Mitsubishi Pajero Sport, который появится на российском рынке в декабре 2020 года, не лишится дизельного мотора. Как заявил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба, россиянам будут доступны бензиновые и дизельные варианты этой модели. Производство новинки будет локализовано на калужском заводе «ПСМА Рус».

Напомним, ранее в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленную версию внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, в котором значился только 3,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 209 л.с. Согласно ОТТС, обновленный Mitsubishi Pajero Sport будет оснащаться подогревом передних сидений, климат-контролем, подушками безопасности, аудиосистемой, системой стабилизации, обогревом руля, люком в крыше, навигацией, датчиками давления воздуха в шинах и другими системами.

Новый среднеразмерный внедорожник Pajero Sport получил измененный внешний вид и интерьер с расширенными функциями. Так, экстерьер нового Pajero Sport изменился за счет фар, начинающихся от передней решетки и комбинированных ламп в углах бампера. Высокий капот автомобиля подчеркивает увеличенную переднюю часть, в то время как более массивные хромированные детали придают модели более современный внешний вид.

Что касается салона, для удобства был интегрирован обновленный легко читаемый 8-дюймовый цветной ЖК-дисплей, а открытием и закрытием крышки багажника теперь можно управлять со смартфона. Улучшены характеристики безопасности с добавлением ассистентов для безопасной смены полосы движения: Lane Change Assist (LCA) и Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

Напомним, что нынешнее поколение внедорожника Pajero Sport было представлено в 2015 году. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года в России было продано 6909 экземпляра этой модели (-27%). В результате рамный внедорожник Pajero Sport стал второй по популярности моделью Mitsubishi на российском рынке.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».