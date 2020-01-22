Кроссовер Renault Duster в России оказался в дефиците

Российские дилеры Renault испытывают дефицит самой популярной в нашей стране модели французской марки – кроссовера Duster. Как рассказали газете «Ведомостям» в дилерских центрах Renault, в автосалонах почти не осталось ходовых версий этой модели. Автомобили Duster, выпущенные в 2019 году (на них приходятся почти все запасы дилеров, машины 2020 года выпуска только начали отгружать), будут распроданы к началу февраля, прогнозируют дилеры. Стандартные запасы – на уровне 1,5–2-месячных продаж. Причина дефицита Duster в том, что Renault не рассчитала спрос на модель и произвела меньше, чем надо, поясняют дилеры, с учетом планов производства завода «Renault Россия» дефицит будет устранен в марте.

«Renault Россия» уделяет особое внимание планированию производства и сохранению оптимального уровня складских запасов», – комментирует представитель компании. В конце 2019 г. наблюдался повышенный спрос на автомобили Duster в России и сейчас их запасы несколько ниже обычных, подтверждает он, но с помощью машин февральского производства складские запасы вернутся к своим обычным показателям.

Так, в декабре российские дилеры Renault реализовали 4508 кроссоверов Duster, что почти вдвое превышает показатель годичной давности. По итогам всего 2019 года продажи этой модели составили 39031 автомобиль (-6%).

Напомним, московский завод Renault, где выпускается кроссовер Duster, в прошлом году ушел в корпоративный зимний отпуск с 18 декабря. В настоящее время на предприятии производятся кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также новый купе-кроссовер Renault Arkana.

На сегодняшний день стоимость Renault Duster 2020 производственного года в стартовой комплектации Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.), МКП и передним приводом составляет 741 тыс. руб. Максимально укомплектованная версия Adventure с двигателем 2,0 л (143 л.с.), АТ и полным приводом предлагается за 1 млн 172 тыс. рублей.

В каких городах есть дилерские центры Renault, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».