Volkswagen в 2019 году увеличил корпоративные продажи на 9%

Российские дилеры Volkswagen в 2019 году реализовали корпоративным клиентам 34668 автомобилей, что на 8,7% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом доля корпоративных продаж составила 33,2%, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Корпоративные продажи седана Polo показали рекордный результат за все время присутствия модели на российском рынке и достигли показателя в 25612 автомобилей. Продажи автомобилей Volkswagen в каршеринг выросли в 2 раза.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры Volkswagen в 2019 году реализовали 104386 автомобилей – на 1,6% меньше, чем годом ранее. В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 5,9%, согласно данным АЕБ.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Volkswagen Polo (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».