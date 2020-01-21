Модель УАЗа в 2019 году стала самым продаваемым пикапом в РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в минувшем году в России было реализовано 10,5 тыс. новых пикапов, что на 8,5% ниже показателя 2018 года.

Лидером продаж в сегменте пикапов уже третий год подряд становится модель Ульяновского автозавода. Так, в 2019 году обладателями УАЗ «Пикап» стали 3600 россиян – на 5,2% меньше, чем годом ранее. Второе место сохранил пикап Toyota Hilux, продажи которого в прошлом году составили 3180 единиц (-0,3%). Замкнул тройку лидеров в российском сегменте пикапов Mitsubishi L200 с результатом 2019 реализованных экземпляров (-33,3%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи пикапов в нашей стране остаются на очень низком уровне, а их рыночная доля даже не дотягивает до 1%. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленной инфографике.

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