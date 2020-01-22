Fiat Chrysler и Foxconn обсуждают создание СП по производству электромобилей

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и крупнейший в мире производитель электроники по контрактам - тайваньская Foxconn Technology Group - ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству электромобилей. Деятельность СП изначально будет сфокусирована на китайском рынке, сообщает агентство «Финмаркет». Помимо электромобилей, оно будет развивать системы подключения автомобилей к интернету.

«Стороны находятся в процессе подписания предварительного соглашения, которое будет основой для последующих обсуждений, направленных на достижение финальных обязывающих соглашений в ближайшие несколько месяцев», - говорится в сообщении FCA.

Foxconn пытается расширить сферу своей деятельности и увеличить прибыль: компания является основным сборщиком смартфонов iPhone, продажи которых замедляются из-за растущей конкуренции со стороны китайских брендов и увеличения срока пользования смартфонами. Ранее председатель Foxconn Лю Янг заявил, что сектор электромобилей является одним из направлений, которое компания намерена развивать для обеспечения своего роста.

Сотрудничество с Foxconn будет способствовать стремлению FCA продавать электромобили в Китае. Крупнейшие мировые автопроизводители инвестируют в производство электромобилей в КНР, чтобы соблюдать установленные правительством стандарты. FCA, которая инвестировала в этот сектор меньше своих конкурентов, испытывает давление в связи с ужесточением норм выбросов углекислого газа в Китае и Европе.

Слияние французской PSA Group и FCA, о котором было объявлено в октябре 2019 года, помимо прочего, направлено на развитие передовых технологий, включая электромобили. Несмотря на китайские стандарты, нацеленные на внедрение электромобилей, реализация машин, работающих на новых источниках энергии (NEV), сократилась в 2019 году на 4% из-за снижения государственных субсидий.

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