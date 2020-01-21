Кроссовер KIA Telluride получит внедорожный пакет

Компания KIA, которая представила свой флагманский кроссовер Telluride около года назад, готовит к выходу сразу две новых модификации автомобиля. По данным издания Autospies, прежде всего, KIA планирует выпустить подготовленную специально для бездорожья версию Telluride: уже в базовой комплектации она получит усиленную защиту днища и специальные внедорожные шины. Среди дополнительного оборудования могут оказаться шноркель, лебедка, багажник на крыше и прочие аксессуары, пишет портал Motor.ru.

Вторая версия кроссовера Telluride окажется на противоположном полюсе: это будет люксовая модификация с более роскошной отделкой салона, расширенным списком опций и даже возможностью двухцветной окраски кузова. Нынешняя версия Telluride может похвастать кожей Nappa, креслами первого и второго ряда с подогревом и вентиляцией, проекционным дисплеем, а также системы поддержания рядности движения, слежения за мертвыми зонами и предотвращения столкновений с попутными автомобилями при перестроениях.

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