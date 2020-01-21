Renault рассказала о предпочтениях покупателей Arkana

Новый купе-кроссовер Renault Arkana, который вышел на российский рынок в июле 2019-го, до конца года нашел 11311 покупателей. При этом более 60% владельцев являются новыми для бренда Renault. Новая модель привлекла более молодую аудиторию – например, более 25% клиентов моложе 34 лет, сообщает пресс-служба французской марки.

Arkana стала первой моделью, на которой был установлен новый турбированный мотор ТСе 150, созданный в сотрудничестве с Daimler, в паре с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения. Более 43% клиентов выбирают Renault Arkana с новым двигателем.

Напомним, цены на Renault Arkana 2020 года выпуска начинаются от 1 млн 045 тыс. рублей в комплектации Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, 1 млн 216 тыс. рублей – за полноприводную версию (с 6-ступенчатой механической коробкой передач в комплектации Drive). Цена базовой комплектации с передним приводом в сочетании с CVT-X-tronic составляет 1 млн 110 тыс. рублей. Уже начальная версия Life включает в себя светодиодную оптику Pure Vision, 17” колесные диски, аудиосистему Radio Connect с поддержкой Bluetooth, передние и задние электростеклоподъемники, кондиционер и регулировку рулевой колонки в двух направлениях.

Renault Arkana оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения – эта версия доступна по цене от 1 млн 280 тыс. рублей. Для данного двигателя начиная с комплектации Style доступна система персонализации настроек вождения Multi-Sense (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.

Топовая версия модели – лимитированная серия Prime – предлагается по цене 1 млн 475 тыс. рублей за переднеприводную модификацию и 1 млн 555 тыс. рублей за версию с полным приводом.

В оснащение Renault Arkana входят мультимедийная система Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, система объемного звука премиум-класса Bose, атмосферная подсветка Ambient light, системы помощи водителю (камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и др.).

Автомобиль прошел подготовку к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ. Для автомобиля предлагается целый комплекс систем подогрева: передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсункок омывателя. Дистанционный запуск двигателя Renault Start активируется посредством ключа-карты, либо программированием с экрана Easy Link.

Высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».