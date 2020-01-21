КАМАЗ поставит в Москву еще 200 электробусов

КАМАЗ выиграл очередной тендер на поставку в Москву 200 электробусов, поставит их в 2020 году и будет осуществлять их сервисное обслуживание на протяжении 15 лет.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, компания выиграла объявленный «Мосгортрансом» тендер и поставит технику по заявленной заказчиком начальной цене. Согласно техническому заданию, гарантийный срок на электробусы составит не менее 4 лет, вместимость должна быть не менее 85 человек с 30 креслами для пассажиров.

Поставка электробусов «КАМАЗ» в Москву планируется несколькими партиями в срок до 31 августа текущего года. Первая партия из десяти транспортных средств нового поколения будет отправлена в феврале.

Напомним, КАМАЗ впервые вышел на рынок Москвы с пассажирским транспортом на электрической тяге в 2018 году: компания выиграла тендер на поставку в столицу первых 100 электробусов и 31 зарядной станции. Кроме того, производитель полностью взял на себя обслуживание всех электробусов «КАМАЗ» и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет с момента поставки. В 2019 году компания передала городу еще 100 электробусов и 38 зарядных станций.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на «НЕФАЗе», где налажено производство электробусов, продолжается модернизация. В настоящее время автобусные мощности «НЕФАЗа» загружены полностью, предприятие наращивает производственные мощности в целях увеличения объемов производства пассажирского транспорта. Для решения этой задачи в течение 2020 года необходимо выйти на общий темп сборки 10 единиц техники (8 дизельных автобусов и 2 электробуса) в сутки.

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