Mitsubishi в 2020 году планирует увеличить продажи сертифицированных автомобилей с пробегом на 7%

По итогам 2020 года компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» планирует реализовать 3000 автомобилей Mitsubishi с пробегом, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом.

Как следует из презентации «ММС Рус», в 2019 году в рамках программы «Diamond Car» было продано 2800 автомобилей Mitsubishi с пробегом, что на 5% выше показателя годичной давности. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander. Всего с момента запуска программы «Diamond Car» в июле 2015 года ей воспользовались 9100 покупателей. Количество официальных дилеров, участвующих в программе, за минувший год увеличилось со 100 до 106 предприятий.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Mitsubishi (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».