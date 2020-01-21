АВТОСТАТ | Mitsubishi в 2020 году планирует увеличить продажи сертифицированных автомобилей с пробегом на 7%

Mitsubishi в 2020 году планирует увеличить продажи сертифицированных автомобилей с пробегом на 7%

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Mitsubishi в 2020 году планирует увеличить продажи сертифицированных автомобилей с пробегом на 7%

Сохранность остаточной стоимости автомобиля
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По итогам 2020 года компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» планирует реализовать 3000 автомобилей Mitsubishi с пробегом, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом.

Как следует из презентации «ММС Рус», в 2019 году в рамках программы «Diamond Car» было продано 2800 автомобилей Mitsubishi с пробегом, что на 5% выше показателя годичной давности. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander. Всего с момента запуска программы «Diamond Car» в июле 2015 года ей воспользовались 9100 покупателей. Количество официальных дилеров, участвующих в программе, за минувший год увеличилось со 100 до 106 предприятий.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Mitsubishi (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи вторичный рынок автомобили с пробегом mitsubishi

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