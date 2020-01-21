АВТОВАЗ рассказал о продажах LADA XRAY с вариатором

На LADA XRAY Cross с вариатором приходится примерно 17–20% от общего числа продаж «высокого» хэтчбека. Как отметил в интервью YouTube-каналу «LADA ТВ» глава проекта Олег Груненков, автомобили с бесступенчатой трансмиссией часто выбирают женщины.

«Для нас это высокий показатель. Это то, что действительно мы планировали, даже чуть выше, чем мы ожидали. Это говорит о том, что у нас увеличивается доля женщин и мы привлекаем действительно новых клиентов», – подчеркнул О.Груненков, которого цитирует портал Autonews.ru.

Цены на LADA XRAY Cross с вариатором стартуют с отметки 854,9 тыс. рублей (без учета действующих скидок). Всего в 2019 году АВТОВАЗ реализовал 28967 автомобилей LADA XRAY (-17%), примерно 35–40% из которых были во вседорожной модификации Cross.

Напомним, LADA XRAY Cross стала первой моделью АВТОВАЗа с бесступенчатой коробкой передач – вариатором японской фирмы Jatco, который уже несколько лет устанавливается на автомобили альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. Такой хэтчбек оснащен 1,6-литровым двигателем Альянса HR-16 мощностью 113 л.с., который производится в Тольятти. Следует отметить, что снаряженная масса автомобиля и рекордный дорожный просвет (215 мм) не изменились.

Как отмечается, основная особенность бесступенчатой коробки передач Jatco в том, что здесь в конструкции дополнительно используется двухступенчатый редукторный сектор. Это позволило сделать трансмиссию компактнее и на 13% легче. Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность. При необходимости данный тип трансмиссии дает возможность имитировать ручной режим переключения передач, что облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне автомобиля.

LADA XRAY Cross получил оригинальные передние бамперы, черные накладки на колесные арки и пороги, молдинги на дверях и новый задний бампер с интегрированной накладкой, а также рейлинги на крыше. Благодаря установке 17-дюймовых колес и более длинных пружин дорожный просвет LADA XRAY Cross увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Для LADA XRAY Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC).

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».