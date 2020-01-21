Обновленный Datsun on-DO поступил в продажу

Российские дилеры Datsun начали продажи обновленного седана Datsun on-DO. Цены на новинку начинаются от 500 тыс. рублей за автомобили 2019 года производства, сообщает пресс-служба Datsun.

Внешний вид седана Datsun on-DO 2020 модельного года отличает новый дизайн переднего бампера и новая форма зеркал заднего вида со светодиодными указателями поворотов. Экстерьер также изменился за счет новой линзованной оптики фар головного света. В обновленной версии, независимо от комплектации, бамперы и зеркала заднего вида окрашены в цвет кузова. Начиная с комплектации Trust II, двери Datsun on-DO будут украшать защитные молдинги, окрашенные в цвет кузова.

Что касается интерьера, у седана Datsun on-DO 2020 модельного года зеркало заднего вида обновленного дизайна увеличивает степень обзора, а рукоятка стояночного тормоза имеет более удобную форму и новый механизм, легкий в использовании. Обновления также коснулись блока управления системы вентиляции: расположение рукояток стало эргономичнее, а усилие вращения снижено. Зуммер бортового компьютера получил функцию оповещения водителя о состоянии автомобиля.

В комплектациях Dream I и Dream II модели Datsun on-DO стали доступны передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой, возможностью регулировки по высоте и боковыми подушками безопасности (эти сидения ранее были доступны только в топовой комплектации модели Datsun mi-DO), а также подсветка перчаточного ящика. В обновленную версию Datsun on-DO 2020 модельного года была добавлена функция задержки отключения головного освещения. Для модели доступны три варианта отделки сидений и колесных дисков.

В палитре цветов также произошли некоторые изменения – линейка пополнилась абсолютно новым темно-серым цветом, который доступен для Datsun on-DO и Datsun mi-DO. Кроме того, для седана теперь предлагается оранжевый цвет, ранее доступный только для хэтчбека.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры Datsun реализовали 22426 автомобилей, что на 9% выше показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки составила 1,3% против 1,1% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки является седан Datsun on-DO.

В каких городах есть дилерские центры Datsun, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».