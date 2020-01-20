Седан Geely Emgrand 7 остался без средней комплектации

Седан Geely Emgrand 7 лишился средней комплектации и теперь доступен российским покупателям только в четырех уровнях оснащения.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», представительство Geely больше не предлагает для Emgrand 7 версию «Комфорт» с механической коробкой передач и мотором объемом 1,8 литра. Теперь двигатель 1.8 (133 л.с.) сочетается только с бесступенчатым вариатором, а младший 1,5-литровый мотор (103 л.с.) – исключительно с 5-ступенчатой «механикой».

Стоит отметить, что опциональное наполнение версий «Комфорт» с МТ и «Комфорт» с CVT отличается. Так, у первой есть мультимедийная система с 8-дюймовым монитором и кнопки управления на руле, а также система Bluetooth и возможность подключения смартфонов на Android. У второй – стандартное рулевое колесо и радио. При этом у обеих – только по 2 динамика, а не 6, как в Luxe. Разница в цене между этими комплектациями составляет 70 тыс. рублей: с «механикой» – 829 тыс. 990 рублей, с вариатором – 899 тыс. 990 рублей. Версия «Комфорт» с мотором 1.8 и 5МТ стоила 839 тыс. 990 рублей. Напомним, цена на Geely Emgrand 7 в комплектации «Стандарт» составляет 756 тыс. 990 рублей, в «Люксе» – 929 тыс. 990 рублей. Столько же они стоили и в конце 2019 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры Geely реализовали 9602 автомобиля, что в 2,8 раза больше по сравнению с показателем годичной давности. Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Atlas, чьи продажи в прошлом году выросли на 79% и составили 7536 машин. В результате флагманский Geely Atlas стал самой продаваемой моделью среди всех автомобилей из Поднебесной, представленных на российском рынке.

В скором времени в России начнутся продажи нового кроссовера Geely GS. Стоимость новинки в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

В дальнейшем компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, появится на российском рынке под названием Coolray. Эта модель уже получила одобрение типа транспортного средства, а старт продаж в России запланирован на первое полугодие 2020 года. Кроме того, в 2020 году на российском рынке появится новый кросс-купе FY11.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».