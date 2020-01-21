LADA 4x4 лишилась версии Black Edition

С началом продаж обновленного внедорожника LADA 4x4 АВТОВАЗ исключил из списка комплектаций версию Black Edition. Напомним, версии Black Edition и Orange Edition появились в продаже в конце 2016 года. Как пишет портал «Лада.Онлайн», эти комплектации выделяются особым окрасом кузова (черный металлик «Пантера» и оранжевый металлик «Апельсин»), оригинальными дисками колес, уникальной обивкой сидений, дополнительной виброизоляцией, электроприводом и обогревом наружных зеркал. Трехдверная версия LADA 4x4 Black Edition предлагалась за 594,9 тыс. рублей, а пятидверная – за 633,9 тыс. рублей. Продажи LADA 4x4 Orange Edition прекратились раньше, в апреле 2018 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2020-го АВТОВАЗ начал продажи обновленного внедорожника LADA 4x4. Стоимость модернизированной модели составляет от 553,9 тыс. рублей, таким образом, LADA 4x4 остается самым доступным полноприводным автомобилем на российском рынке.

Так, 3-дверная и 5-дверная версии LADA 4х4 получили полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему «ЭРА-ГЛОНАСС», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений.

Для семейства LADA 4х4 предусмотрено 10 вариантов исполнения. В состав комплектации Classic (от 553,9 тыс. руб.) входит гидроусилитель рулевого управления, АБС, дневные ходовые огни, передние элетростеклоподъемники, аудиоподготовка.

Комплектация Luxe (от 570,9 тыс. руб.) включает такое оборудование как подогрев передних сидений, электропривод и обгорев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные диски колес.

Аналогичным набором оборудования оснащена версия LADA 4х4 Urban (от 629,9 тыс. рублей), а также, в дополнение к этому, противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер.

LADA 4х4 в варианте Luxe AC (от 609,9 тыс. руб.) дополнительно оснащается кондиционером – с новой панелью приборов эта система стала еще более эффективной.

Для 3-дверной версии LADA 4х4 предусмотрен также заводской окрас «Камуфляж». Внедорожник в комплектации Luxe Camouflage стоит от 599,9 тыс. рублей, и, помимо оригинальной окраски, отличается черными легкосплавными дисками колес. Автомобиль в комплектации Luxe Camouflage AC дополнительно оснащается кондиционером и стоит от 638,9 тыс. рублей.

Кроме того, для всех модификаций внедорожника LADA 4х4 теперь доступен пакет «Комфорт», который можно приобрести и установить у официальных дилеров LADA. Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения устройств на базе Android. Стоимость пакета: 19,9 тыс. рублей для 3-дверных LADA 4х4 и 20,9 тыс. рублей – для 5-дверных.

Под капотом LADA 4x4 по-прежнему устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Также автомобиль имеет механическую коробку передач, полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.

По итогам 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 31923 автомобиля, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

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