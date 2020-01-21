ТОП-10 иномарок с пробегом в России в 2019 году

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в 2019 году жители Российской Федерации приобрели около 4 млн подержанных легковых автомобилей иностранных марок. Это на примерно на 1% больше, чем в 2018 году.

Самой популярной иномаркой с пробегом в нашей стране остается Ford Focus – за весь прошлый год ее перепродажи составили 133 тыс. единиц, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. На второе место в данном рейтинге поднялся Hyundai Solaris, который на вторичном рынке разошелся тиражом в почти 109 тыс. экземпляров (+11,7%). В свою очередь, на третье место опустилась Toyota Corolla с результатом 103,7 тыс. машин (-1,5%).

Кроме них, в ТОП-10 иномарок с пробегом в России по итогам 2019 года вошли: KIA Rio (101,6 тыс. шт.; +16,3%), Toyota Camry (83,1 тыс. шт.; +3,4%), Renault Logan (79,7 тыс. шт.; +3,5%), Chevrolet Niva (75,5 тыс. шт.; +3,8%), Volkswagen Polo (61,7 тыс. шт.; +12,9%), Opel Astra (61,5 тыс. шт.; -4,3%) и Skoda Octavia (54,8 тыс. шт.; +4,7%).

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили аналогичный рейтинг по новым иномаркам.

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