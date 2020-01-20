В России «красивые» номера будут продавать через портал госуслуг

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, пишет газета «Коммерсант». За госзнак с привлекательным сочетанием букв и цифр нужно будет заплатить повышенную госпошлину, максимальный размер которой будет достигать 600 тыс. рублей, либо выкупить его в ходе аукциона, правила проведения которых установят регионы.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 52,4 млн единиц. Легковые автомобили занимают в нем долю в 84%, что соответствует 44,1 млн экземпляров. На легкую коммерческую технику приходится почти 8% парка, или более 4,1 млн машин. Также в стране зарегистрировано почти 3,8 млн грузовых автомобилей, их доля в парке - более 7%. Наконец, менее 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается 0,4 млн единиц.

Кроме того, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили средний возраст легковых автомобилей в РФ (на 1 июля 2019 года). Согласно результатам исследования, средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет 13,4 года. При этом у иномарок данный показатель ниже – 11,2 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.