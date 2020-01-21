KIA в 2020 году планирует сохранить долю на российском авторынке

Компания KIA Motors Russia and CIS, реализовавшая в 2019 году на российском рынке 207,9 тыс. автомобилей при доле рынка 13,2%, планирует сохранить показатели продаж в 2020 году.

"Мы планируем удержать ту долю, которую мы добыли в этом году - быть на уровне "13% с плюсом". Мы считаем, что это достаточная для нас доля. Что касается запусков новых моделей, полагаем, что где-то порядка 7 моделей мы будем выводить во всех сегментах, включая фейслифты, которых из этого числа будет больше двух", - сообщил управляющий директор KIA Motors Russia and CIS Александр Мигаль, которого цитирует агентство "Финмаркет". Он отметил, что результат 2019 года в России KIA оценивает для себя позитивно, имея в виду оправдавший себя запуск новых моделей.

"Что касается 2020 года, мы в принципе согласны с той оценкой, которая была представлена АЕБ (снижение авторынка в 2020 г. на 2,1%, до 1,72 млн шт.). Мы также не видим каких-то существенных факторов, которые могут позволить рынку резко изменить тренд своего развития. С другой стороны, мы считаем, что модели, которые мы будем выводить в 2020 году, и уже начиная с весны этого года модель Seltos (сборка по полному циклу запущена в январе на калининградском "Автоторе" ), позволят нам удержать либо нарастить нашу долю на рынке в 2020 году", - сказал А.Мигаль.

Согласно его прогнозу, если рынок останется таким же, как сейчас, компания "должна будет немножко нарастить свой объем продаж, чтобы получить ту целевую долю, которая запланирована в следующем году".

"Оценка АЕБ того, что происходило в этом году, абсолютна корректна. Мы видим, что снижается покупательская способность населения, и в этом смысле господдержка спроса важна. Если посмотреть на 2019 год, порядка 10 млрд было выделено (на программы господдержки спроса), это существенный фактор. С нашей точки зрения, 5 млрд руб. (выделенных на программы господдержки спроса в 2020 г.) недостаточно, чтобы дать рынку толчок к развитию", - сказал А.Мигаль, отметив, что под действие госпрограмм у KIA сейчас подпадает только модель Rio. Он также не исключил повышения цен на автомобили марки на российском рынке, однако отметил, что компания "явно не будет в этом лидером".

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине января 2020-го компания KIA начала производство в России нового компактного кроссовера Seltos, который ожидается в продаже в ближайшее время. Кроме того, в 2020 году на российском рынке появятся новый Mohave и кроссовер KIA Xceed.

Сколько сейчас может стоить трехлетний KIA Rio (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».