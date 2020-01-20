Минпромторг дал прогноз по авторынку на 2020 год

Минпромторг России прогнозирует продажи новых автомобилей в России в 2020 году на уровне прошлого года с возможностью снижения на 1,5-2%. Об этом агентству RNS сообщили в пресс-службе ведомства.

Минпромторг также не исключил вынесения в дальнейшем предложений по увеличению финансирования госпрограмм стимулирования спроса на автомобили. На данным момент в 2020 году на госпрограмму льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» планируется выделить 5 млрд рублей, на выплаты единой лизинговой субсидии - 9,8 млрд рублей (из которых на колесные транспортные средства приходится 1,45 млрд рублей, городской наземный электрический транспорт – 1,5 млрд рублей, газомоторную технику – 3,3 млрд рублей).

Напомним, по итогам 2019 года российский авторынок составил 1 млн 759 тыс. автомобилей (-2,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Как прогнозируют в АЕБ, в 2020 году продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России продолжат падение, составив 1,72 млн единиц, то есть на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

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