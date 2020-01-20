Владеющее АВТОВАЗом СП «Ростеха» и Renault будет переведено в российскую юрисдикцию

Перевод совместного предприятия госкорпорации "Ростех" и французской Renault (Alliance Rostec Auto B.V., владеет АВТОВАЗом) в российскую юрисдикцию завершится в первом полугодии 2020 года, компания будет зарегистрирована в Москве или Самаре. Об этом агентству "ТАСС" сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, уточнив, что пока не до конца решены административные вопросы при переводе.

Распределение долей в Alliance Rostec Auto B.V. составляет 67,61% у Renault, 32,39% у "Ростеха". Однако в июне 2019 года "Ростех" принял решение снизить свою долю в Alliance Rostec Auto B.V до 25%, продав часть своего пакета французской компании. Ранее СП путем допэмиссии акций АВТОВАЗа и выкупа бумаг у миноритариев довело свою долю в капитале автозавода до 100%. В начале июня АВТОВАЗ сменил статус на непубличный, став АО.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».