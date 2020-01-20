Audi представила в России эксклюзивную серию Q5 ABT Edition

Компания Audi Россия начала продажи специальной лимитированной серии Audi Q5 ABT Edition, которая появится у российских дилеров в феврале 2020 года. Количество автомобилей ограничено, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Кроссоверы эксклюзивной серии получили специальный аэродинамический обвес от ABT Sportsline, который включает в себя измененные передний и задний бамперы, накладки на пороги, двери и выхлопную систему, а также спойлер на крышку багажника. Audi Q5 ABT Edition предлагается с двигателем 2.0 TFSI мощностью 249 л. с., который обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6,3 с.

Кроме того, в первом квартале 2020-го на российском рынке появятся новый компактный купе-кроссовер Q3 Sportback, обновленные кросс- универсал A6 Allroad и полноразмерный кроссовер Q7, «заряженные» модели S6/S7/S8, а также «спортивные» версии кроссоверов SQ7/SQ8, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Audi. Во втором квартале до нашей страны доберутся обновленные модели A4 и A5, «заряженные» RS6/RS7, самый мощный купе-кроссовер Audi RS Q8, а также первый серийный электромобиль марки e-tron и электрический купе-кроссовер e-tron Sportback.

По итогам 2019 года в России было продано 16333 автомобиля с четырьмя кольцами на радиаторной решетке, что на 1% выше показателя годичной давности.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».