Lexus подвел итоги продаж в России за 2019 год

Российские дилеры Lexus в 2019 году реализовали 22395 автомобилей (-8%), что позволило бренду занять третье место в сегменте производителей премиальных автомобилей четвертый год подряд.

Самой популярной моделью Lexus в прошлом году остался премиальный кроссовер RX, на котором свой выбор остановили 9855 российских клиентов (+1%). В результате он вновь сохранил лидирующие позиции в сегменте E-SUV Premium на российском рынке, сообщает пресс-служба японской марки. Стоит при этом отметить, что в октябре 2019-го в России начались продажи обновленного премиального кроссовера Lexus RX, благодаря чему модель в декабре установила новый рекорд продаж – 1655 автомобилей (+63%).

Вторым по уровню спроса в линейке Lexus по итогам 2019 года стал премиальный кроссовер NX, реализованный в количестве 5331 единицы (-26%). Также в тройку наиболее популярных моделей Lexus в России вошел флагманский внедорожник LX с показателем 3657 проданных автомобилей (-21%).

Добавим также, в марте 2019 года на российском рынке начались продажи нового компактного кроссовера Lexus UX. А в ноябре у дилеров появился обновленный внедорожник Lexus GX 460. Кроме того, в прошлом году в России были представлены спецверсии флагманского купе LC Yellow Edition и премиального кроссовера Lexus NX Black Vision. Между тем, летом 2019-го российский рынок покинул спортивный седан Lexus IS, при этом в компании не исключают, что в будущем модель снова появится в нашей стране.

В каких городах есть дилерские центры Lexus, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».