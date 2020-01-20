Rolls-Royce Cullinan получил в России новую спецверсию Black Badge

Компания Rolls-Royce представила в России люксовый внедорожник Cullinan в новом исполнении Black Badge. Стоимость новинки составляет 38 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Rolls-Royce Motor Cars, темная эстетика модели отражена в каждой детали. Фигурка «Дух экстаза» на капоте автомобиля – неизменный символ марки – предстала в темном обличье и покрыта глянцем. Монограмма «RR» на капоте и дверях потемнела, став серебристой на черном фоне. Окантовка решетки радиатора, ручка двери багажника, нижние воздухозаборники и выхлопные трубы покрыты черным хромом. Вертикальные секторы решетки радиатора cохранили глянцевый оттенок, отражая темные обрамляющие элементы. В люксовом внедорожнике впервые появились цветные тормозные суппорты, эффектно контрастирующие с глянцевой черной отделкой. Интерьер Cullinan Black Badge отличает новая отделка шпона углеволокном, поверхность которого представляет собой узор из повторяющихся геометрических форм с трехмерным эффектом.

Cullinan Black Badge разработан на основе алюминиевой пространственной рамы, которая позволяет оснащать автомобиль системой полного привода и рулевым управлением с приводом на четыре колеса. Под капотом внедорожника устанавливается двигатель V12 объемом 6,75 л, который теперь обеспечивает увеличенную мощность (600 л.с.) и крутящий момент (900 НМ). Трансмиссия и ходовая часть также были изменены для улучшения динамических характеристик.

По итогам 2019 года Россия стала крупнейшим рынком Rolls-Royce Motor Cars в континентальной Европе: продажи марки в нашей стране достигли рекордных значений и впервые в истории превысили 200 автомобилей. Напомним, в Москве действуют два официальных дилерских салона Rolls-Royce Motor Cars – Rolls-Royce Авилон и Rolls-Royce Motor Cars Moscow, третий салон работает в Санкт-Петербурге. Москва стала первым городом в мире, где расположились сразу два дилера Rolls-Royce. В российской столице также открылся единственный в Европе салон Provenance Pre-Owned, подтверждающий интерес клиентов к программе реализации автомобилей с пробегом.

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