KIA к 2025 году представит 11 новых моделей электромобилей

Компания KIA Motors представила подробности средне- и долгосрочной стратегии развития – Plan S. Эта стратегия предусматривает упреждающий и эффективный переход KIA от структуры, ориентированной на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, к бизнес организации, в основе которой будет лежать производство электромобилей и персонализированных решений мобильности. Базой этой двунаправленной стратегии станут постоянная инновационная деятельность компании и действия, направленные на повышение рентабельности, которая позволит больше инвестировать в исследования и передовые технологии, сообщает пресс-служба KIA.

В 2021 году на рынок должна выйти модель, созданная исключительно для установки электрической силовой установки. Она будет разработана на уникальной платформе, рассчитанной на использование самых передовых электродвигателей и технологических решений. Автомобиль будет выполнен в стилистике кроссовера, позволяющей размыть границы между спортивными моделями и внедорожниками. Он предложит водителю и пассажирам принципиально новые возможности, и будет способен преодолевать более 500 км на одной зарядке, при этом сама зарядка от быстрой станции будет занимать не более 20 минут.

К концу 2025 года KIA планирует предложить покупателям полноценную и всеобъемлющую линейку электромобилей, в которую войдет 11 моделей. За счет такого предложения KIA рассчитывает достичь рыночной доли 6,6% в мировом сегменте электромобилей (без учета рынка Китая). При этом 25% от общего объема продаж бренда будет приходиться именно на модели с гибридным или полностью электрическим силовым агрегатом. С учетом того, что мировой рынок электромобилей к 2026 году должен получить дальнейшее развитие, KIA планирует, что в год в мире (без учета китайского рынка) будет реализовываться 500 тыс. электромобилей бренда и 1 миллион других вариантов дружественных к окружающей среде моделей.

В Корее, Северной Америке, Европе и других развитых рынках, где действуют наиболее строгие требования к экологичности транспортных средств, компания сосредоточится именно на развитии предложения электромобилей. Полноценная линейка электромобилей будет сформирована на этих рынках к 2025 году, а продажи электромобилей должны достичь на них примерно 20% от общего объема продаж бренда.

На развивающихся рынках KIA сконцентрирует усилия на расширении продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, но при этом для каждого из рынков индивидуально будет сформирован наиболее подходящий пакет предложений по электрическим моделям.

Производство автомобилей по полному циклу, которое в настоящее время осуществляется в Азиатско-тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Америке и достигает объема в 80 тыс. автомобилей в год, к концу 2023 года должно возрасти до 300 тыс. единиц.

В ближайшие 2-3 года компания продолжит запуск на глобальный рынок таких новых массовых моделей, как Sorento и Sportage, при этом наиболее значительные усилия будут сосредоточены на реорганизации товарной линейки с целью повышения прибыльности. Доля внедорожников и кроссоверов, в настоящее время составляющая около 50% общего объема продаж KIA, к 2022 году должна увеличиться до 60% (без учета рынка Китая).

Стратегия Plan S предусматривает инвестиции в объеме 25 млрд долларов США, которые будут осуществлены KIA Motors до конца 2025 года с целью обеспечения лидерства компании в электрификации модельного ряда, а также диверсификации бизнеса. К концу обозначенного периода KIA планирует достичь маржи операционной прибыли 6% и коэффициента рентабельности капиталовложений (ROE, Return on equity) 10,6%, что обеспечит необходимую капитализацию и максимизирует акционерную стоимость.

Напомним, в сентябре 2019 года KIA Motors подписала соглашение о создании совместного предприятия с компанией Aptiv, мировым лидером в разработке систем автопилотирования. Это партнерство позволит KIA существенно продвинуть свои технологии автопилотирования, соответствующие четвертому и пятому уровню (Level 4, Level 5) по классификации Международного общества автомобильных инженеров (SAE International). Именно такие решения будут лежать в основе создания систем мобильности в будущем.

Используя потенциал этого совместного предприятия, KIA к 2022 году разработает прорывную платформу автопилотирования, в 2023 году начнется ее опытная эксплуатация в отдельных регионах. Вслед за этим, во второй половине 2024 года, будет запущено коммерческое производство. Комплекс решение систем автопилотирования будет также поставляться другим мировым автопроизводителям и компаниям, предоставляющих услуги мобильности.

Кроме того, KIA уделяет существенное внимание и растущему потенциалу рынка кастомизированных транспортных средств (PBV, Purpose Built Vehicles), ориентированного на корпоративных покупателей и иные категории клиентов. Ожидается, что в ближайшее десятилетие существенно возрастет спрос на PBV со стороны корпоративных клиентов, занимающихся транспортной и логистической деятельностью, сетями распределения. В настоящее время на таких клиентов приходится лишь 5% мирового спроса в автомобильной индустрии, однако по мере развития электронной коммерции и услуг каршеринга прогнозируется увеличения их доли к 2030 году до 25%.

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