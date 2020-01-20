Обновленный Mitsubishi Pajero Sport доберется до России без дизеля

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленную версию внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, который появится на российском рынке во второй половине 2020 года. Производство новинки будет локализовано на калужском заводе «ПСМА Рус».

Согласно документу, автомобиль лишится турбодизельной версии, на которую приходился больший процент продаж. Кроме того, это сделает модель дороже более чем на 500 тыс. рублей. Сегодня турбодизельный Mitsubishi Pajero Sport предлагается по цене от 2 млн 469 тыс. рублей, а стоимость автомобиля с бензиновым мотором, в том числе из-за более богатых комплектаций, составляет не менее 3 млн 017 тыс. рублей, пишет портал «За рулем.РФ». Турбодизельная версия пользуется спросом не только благодаря экономичности 2,4-литрового двигателя, но и позволяет экономить на транспортном налоге, так как мощность этого агрегата составляет 181 л.с. Бензиновый же внедорожник оснащается 3,0-литровым мотором мощностью 209 л.с.

Согласно ОТТС, обновленный Mitsubishi Pajero Sport будет оснащаться подогревом передних сидений, климат-контролем, подушками безопасности, аудиосистемой, системой стабилизации, обогревом руля, люком в крыше, навигацией, датчиками давления воздуха в шинах и другими системами.

Новый среднеразмерный внедорожник Pajero Sport получил измененный внешний вид и интерьер с расширенными функциями. Так, экстерьер нового Pajero Sport изменился за счет фар, начинающихся от передней решетки и комбинированных ламп в углах бампера. Высокий капот автомобиля подчеркивает увеличенную переднюю часть, в то время как более массивные хромированные детали придают модели более современный внешний вид.

Что касается салона, для удобства был интегрирован обновленный легко читаемый 8-дюймовый цветной ЖК-дисплей, а открытием и закрытием крышки багажника теперь можно управлять со смартфона. Улучшены характеристики безопасности с добавлением ассистентов для безопасной смены полосы движения: Lane Change Assist (LCA) и Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

Напомним, что нынешнее поколение внедорожника Pajero Sport было представлено в 2015 году. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года в России было продано 6909 экземпляра этой модели (-27%). В результате рамный внедорожник Pajero Sport стал второй по популярности моделью Mitsubishi на российском рынке.

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