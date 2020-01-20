Volvo в 2019 году увеличила продажи в России на 14%

Российские дилеры Volvo в 2019 году реализовали 8846 автомобилей, что на 13,8% выше показателя годичной давности. Таким образом, компании Volvo Car Russia удалось превзойти показатели предыдущего года и в абсолютном значении, и в темпах роста продаж.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в прошлом году остается среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 3365 единиц (+18%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 2073 покупателей (-6%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40, чья реализация выросла в 2,1 раза до 1898 машин.

Стоит отметить, что в августе 2019-го российские дилеры Volvo начали продажи нового поколения универсала повышенной проходимости V60 Cross Country. Кроме того, в сентябре на российский рынок вышел спортивный седан премиум-класса Volvo S60.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года у российских дилеров появится подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, а также седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum, которые уже доступны к заказу у дилеров. Кроме того, компания Volvo Car Russia планирует запустить несколько специальных серий, которые будут доступны для продажи со второго квартала 2020 года, но подробности о них пока не раскрываются.

В каких городах есть дилерские центры Volvo, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».