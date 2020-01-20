АВТОВАЗ начал выпуск «зимней» LADA Vesta

Предприятие «ЛАДА Ижевск» в январе начало производство автомобилей LADA Vesta с пакетом Winter, который включает подогрев руля. Об этом порталу Motor.ru рассказал представитель АВТОВАЗа.

Пакет Winter заменит пакет «Имидж» для комплектации «Комфорт», и помимо упомянутого подогрева руля в него войдет кожаная отделка. Также обогреваемый руль появится в пакете «Мультимедиа». Цены будут объявлены ближе к старту продаж, однако, по предварительным данным, доплата за «зимний» пакет составит около 25 тыс. рублей.

На сегодняшний день LADA Vesta в исполнении «Комфорт» с пакетом «Имидж», с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач стоит от 720,9 тыс. рублей и оснащается задними парковочными датчиками, кондиционером, круиз-контролем с ограничителем скорости, аудиосистемой с 4,3-дюймовым дисплеем, трехуровневым подогревом передних кресел, электроприводом, обогревом наружных зеркал и ветрового стекла. Для варианта с 1,8-литровым мотором в аналогичной комплектации и с тем же пакетом (от 755,9 тыс. руб.) предусмотрены дисковые тормоза задних колес.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года продажи LADA Vesta на российском рынке выросли на 3% и составили 111459 автомобилей, включая 55338 универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. В результате флагманская модель АВТОВАЗа заняла вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).



Напомним, в прошлом году флагманское семейство АВТОВАЗа пополнил «заряженный» седан LADA Vesta Sport. Кроме того, с ноября на всех типах кузовов LADA Vesta появилась бесступенчатая автоматическая трансмиссия Jatco, работающая в паре с 113-сильным мотором Н4М объемом 1,6 л от Альянса Renault-Nissan.

Вместе с новым силовым агрегатом LADA Vesta получила расширенный список оборудования. Впервые в практике LADA применены зеркала с электроприводом складывания – они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя. Кроме того, в списке оборудования на LADA Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».