В 2019 году в РФ было продано почти 160 тысяч премиальных автомобилей

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за весь прошлый год в нашей стране было реализовано 159,4 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 5,1% больше, чем в 2018 году.

Более половины от этого объема пришлось на продукцию двух немецких брендов. Так, по данным АЕБ, у Mercedes-Benz российские продажи в 2019 году составили чуть более 42 тыс. экземпляров, а у BMW – 41,5 тыс. штук.

Третье место в премиальном сегменте авторынка РФ занимает японский Lexus (22,4 тыс. шт.). Замыкают пятерку лидеров немецкий Audi (16,3 тыс. шт.) и шведский Volvo (8,8 тыс. шт.). Немного отстал от ТОП-5 английский Land Rover (8,7 тыс. шт.). Отметим еще немецкий бренд Porsche, реализация которого в минувшем году чуть превысила 6 тыс. единиц.

У остальных представителей премиум-сегмента данный показатель составил менее 4 тыс. штук. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленной инфографике.

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