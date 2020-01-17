BMW увеличила продажи мотоциклов в России на 17%

Компания BMW Motorrad в 2019 году поставила клиентам через своих дилеров 2450 мотоциклов, что на 17% больше, чем в 2018 году. Об этом аналитическому агентству «АВТОСТАТ» сообщил руководитель подразделения BMW Motorrad Россия Владимир Чайковский.

По его словам, примерно две трети мотоциклов BMW реализовано через дилеров Москвы. Около 15% продаж мототехники пришлось на восточную часть страны, где у BMW Motorrad работают 4 дилера (Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток). В конце 2019 года BMW Motorrad усилил свое присутствие в Поволжье, заключив два дилерских соглашения – в Казани и Нижнем Новгороде. В целом у компании сейчас 17 дилеров.

Напомним, что по данным агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году в России на учет было поставлено 13 тысяч единиц новой мототехники. И лидером в этом сегменте рынка является именно BMW (2258 шт.; +20%). Доля BMW в общем объеме рынка мотоциклов составляет 17,3%, а в сегменте более 250 куб. см – порядка 35%.

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