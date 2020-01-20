Hyundai и KIA инвестируют 100 млн евро в разработку электрических коммерческих автомобилей

Корейские компании Hyundai и KIA объявили о стратегическом партнерстве с британским стартапом по производству электромобилей Arrival. Инвестиции в проект составляют 100 млн евро, говорится в совместном сообщении автопроизводиителей.

Благодаря данному партнерству Hyundai и KIA планируют предложить конкурентоспособные по цене электрические компактные и среднеразмерные коммерческие автомобили для логистических компаний, компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, а также предоставляющих транспортные средства по запросу. Настраиваемая электроплатформа компании Arrival может быть адаптирована под различные типы и категории транспортных средств, которые Arrival, Hyundai и KIA планируют использовать для разработки ряда PBV (специальных транспортных средств).

Как отмечается, партнерство с Arrival поможет Hyundai и KIA удовлетворить быстро растущий в Европе спрос на экологически чистые автомобили для коммерческих перевозок, а также ускорить переход от статуса автопроизводителя к статусу поставщика экомобильности.

Напомним, Hyundai и KIA недавно объявили о разработке полностью электрического PBV (специального транспортного средства). Hyundai представила свою концепцию PBV в качестве одного из интеллектуальных мобильных решений на выставке CES 2020 в начале этого месяца. На своем мероприятии «День инвестора» 14 января KIA также объявила о своем плане разработки PBV для каршеринговых и логистических компаний.

Компании Hyundai и KIA развивают партнерские отношения с различными компаниями, чтобы занять лидирующие позиции на быстро растущем мировом рынке электромобилей. В мае 2019 года Hyundai и KIA инвестировали 100 млрд хорватских крон (90 млн долларов) в хорватскую компанию Rimac, работающую над эффективными грузовыми электромобилями. В сентябре 2019 года Hyundai и KIA также инвестировали в компанию IONITY, создающую крупнейшую в Европе сеть зарядки электромобилей высокой мощности, заложив базу для расширения продаж электромобилей в Европе.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».