Покупка новых автобусов в РФ растет четвертый год подряд

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка новых автобусов в России составил 13,8 тыс. единиц, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Как отмечают эксперты агентства, этот рынок растет уже четвертый год подряд.

В марочной структуре первенство удерживает отечественный «ПАЗ». Его доля в общем объеме составила 58%, что соответствует 8 049 экземплярам (+5,9%). Второе место в рейтинге, несмотря на снижение на 4,5%, занял «ЛИАЗ». За 12 месяцев прошлого года в нашей стране было реализовано 1 610 автобусов этой марки. Замкнул тройку лидеров «НЕФАЗ» с результатом 1 053 экземпляра (+36,6%). Кроме них, в ТОП-5 самых популярных марок автобусов также вошли китайский Yutong (590 шт.; +15,2%) и белорусский «МАЗ»(466 шт.; -26,8%).

В модельном рейтинге автобусного рынка в России три первых строчки занимают представители Павловского автобусного завода. Лидирует высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205 (3 604 шт.; -4%). На второй строчке - автобус малого класса ПАЗ-3204 (2 700 шт.; +6,6%). Третьим стал автобус среднего класса ПАЗ-4234 (1 193 шт.; +39,5%). В первую пятерку попали еще низкопольный НЕФАЗ-5299 (1 053 шт.; +36,6%) и ЛИАЗ-5292 (718 шт.; -0,1%). Остальные модели разошлись тиражом менее 400 экземпляров.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что в декабре 2019 года российский рынок новых автобусов снизился на 0,7% до 1 748 единиц.

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