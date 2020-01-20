Toyota потратит почти 400 млн долларов на летающее такси

Компания Toyota возглавит очередной раунд инвестиций в компанию Joby Aviation, которая занимается созданием летающего такси. Сумма финансирования составит 394 млн долларов, сообщает портал Motor.ru.

О том, что будет представлять собой летающий автомобиль и когда он появится на рынке пока известно мало. На сайте Joby говорится, что это будет четырехместной летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, оснащенный электрической силовой установкой (eVTOL). Его максимальная скорость будет достигать 322 км/ч, а запас хода составит 241 км.

По мнению руководства Toyota, такое партнерство будет выгодно обеим сторонам, поскольку дизайн японского автопроизводителя отлично подойдет для удовлетворения потребностей только начинающего развиваться рынка авиаперевозок.

Глава Toyota Акио Тойода отметил, что воздушные перевозки всегда были долгосрочной целью, и сейчас в компании готовы начать работать в этом направлении параллельно с работой в автомобильном бизнесе. В первую очередь летающие такси будут ориентированные на мегаполисы с тяжелой дорожной ситуацией.

Toyota не единственная компания, которая занимается разработкой летающего автомобиля. Ранее Porsche запатентовал свою летающую машину. Аэромобиль рассчитан на двух человек, он оснащен четырьмя винтами, благодаря чему можно выполнять вертикальные взлет и посадку. А в компания Audi, напротив, отказались от разработки летающей машины. Хотя прототип уже построили и еще в 2017 году представили публике на Женевском автосалоне, осенью 2019 года руководство решило, что проект слишком сложный и реализовать его сегодня невозможно.

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