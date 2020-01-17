Российский рынок новых мотоциклов в 2019 году вырос на 38%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в минувшем году россияне приобрели 13 тысяч новых мотоциклов, что на 38% больше, чем в 2018-м. Как отмечают эксперты агентства, рынок мотоциклов в РФ растет второй год подряд.

Наибольшие предпочтения жители нашей страны отдают мототехнике BMW – за весь год они купили 2258 таких мотоциклов, что на 20% превышает результат годичной давности. Вторую позицию в марочном рейтинге занимает китайский Racer (1615 шт.; +60%), третью – индийский Bajaj (1446 шт.; +47%). Таким образом, на долю трех этих брендов приходится более 40% российского рынка новых мотоциклов. Кроме них, в ТОП-5 попадают еще Harley-Davidson (969 шт.; +9%) и Motoland (897 шт.; рост в 5,2 раза).

Каждый четвертый мотоцикл в минувшем году был куплен в Москве, что соответствует 3172 экземплярам (+21%). Жители Подмосковья приобрели 1403 единицы мототехники (+18%), Санкт-Петербурга – 698 штук (+16%). В пятерку лидеров по объему рынка новых мотоциклов попали также Свердловская область (529 шт.; +31%) и Краснодарский край (426 шт.; +38%).

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