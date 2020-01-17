Внедорожник УАЗ с турбомотором появится в 2021 году

Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» с турбомотором, который известен как «Русский Прадо», появится на российском рынке на год позже, чем предполагалось. Его представят во второй половине 2021 года, а не в 2020-м. Об этом изданию «Автоброкер» рассказал исполнительный директор УАЗа Алексей Спирин. По его словам, новый турбированный двигатель уже разработан и даже прошел необходимые испытания. Всего моторов будет два, оба с турбонагнетателем.

Ранее гендиректор УАЗа Адиль Ширинов раскрыл подробности об одном из них. По его словам, двигатель от «Заволжского моторного завода» будет развивать мощность до 180 л.с.

Как пишет портал Motor.ru, сам внедорожник будет разработан на новой платформе, он получит независимую пружинную подвеску спереди и зависимую пружинную сзади. Также для «Русского Прадо» подготовили светодиодную оптику – в базе Роспатента уже есть соответствующие документы на головную оптику и задние фонари.

В середине декабря 2019 года А.Ширинов рассказал, что завышать стоимость нового внедорожника в компании не будут. Ожидается, что автомобиль с турбомотором будет процентов на 5-8 дороже обычного «Патриота». Согласно такому плану, «Русский Прадо» будет стоить до 1,5 млн рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».