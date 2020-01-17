Продажи Ford Transit в 2019 году выросли на 4%

Российские дилеры Ford по итогам 2019 года увеличили продажи легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit на 4%, реализовав 12589 этих машин. В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов, сообщает пресс-служба Ford Sollers. Самым успешным месяцем в 2019 году оказался декабрь с результатом 1627 проданных автомобилей Ford Transit.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 55 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения. В 2019 году корпоративным клиентам были переданы кареты скорой помощи, автобусы для городских и междугородних маршрутов, автомобили для курьерской доставки, сервиса каршеринга и другие модификации на базе Ford Transit.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре 2019 года завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Автомобиль получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

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