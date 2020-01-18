Renault в 2019 году увеличила продажи в России на 6%

Российские дилеры Renault по итогам 2019 года реализовали 144989 автомобилей, что на 6% превышает показатель годичной давности. В результате Renault занял четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2% против 7,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом году на нем остановил свой выбор 39031 потребитель (-6%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, разошедшийся в количестве 35391 единицы (+17%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 30496 реализованных автомобилей (-3%). Продажи кроссовера Kaptur составили 25799 машин, что на 14% ниже показателя годичной давности. Новый купе-кроссовер Renault Arkana, который поступил в продажу в июле 2019-го, до конца года нашел 11311 покупателей.

В каких городах есть дилерские центры Renault, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».