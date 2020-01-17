Авторынок Украины в 2019 году вырос на 18%

В рамках подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Украине» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили, что объем украинского рынка новых легковых автомобилей в 2019 году составил 91,3 тыс. единиц. Это на 18% больше, чем годом ранее.

В минувшем году лидером местного рынка стала французская марка Renault с 15,6 тыс. реализованных автомобилей, что на 66% выше результата 2018 года. В свою очередь, на второе место опустилась японская Toyota с показателем 12,8 тыс. штук (+35%). Эксперты отмечают, что эти две марки занимают более 30% всего украинского рынка новых автомобилей.

Далее, с заметным отставанием от них, следует корейский бренд KIA, объем рынка которого увеличился на 58% до 7,6 тыс. машин. Замыкают же пятерку лидеров чешская Skoda (5,7 тыс. шт.; +7%) и японский Nissan (5,5 тыс. шт.; +2%).

Кроме них, в ТОП-10 марок по объему рынка новых легковых автомобилей на Украине за 2019 год попали: Hyundai (5,1 тыс. шт.; +6%), Volkswagen (4,9 тыс. шт.; +9%), Peugeot (2,8 тыс. шт.; +26%), Suzuki (2,6 тыс. шт.; 0%) и Mazda (2,5 тыс. шт.; -16%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что в декабре 2019 года объем украинского авторынка составил 8,9 тыс. единиц – на 26% выше результата годичной давности.

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