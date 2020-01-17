Tesla показала дизайн нового электрокара

Компания Tesla Motors опубликовала дизайн-скетч новой неизвестной модели. По предварительным данным, производитель собирается разработать компактный электрический хэтчбек, который будет выпускаться в Китае, но при этом будет представлен на глобальном рынке, пишет портал Autonews.ru.

Ранее глава «Теслы» Илон Маск заявил о намерении отрыть в КНР новый научно-исследовательский центр, где в том числе будет создана совершенно новая модель, предназначенная не только для Китая, но и для других регионов.

В прошлом году Tesla завершила строительство на юге КНР нового предприятия под названием «Гигафабрика 3», мощности которого позволят выпускать новый электрохэтчбек в больших объемах. На данный момент с конвейера завода уже сошла первая партия Model 3 – самого доступного на данный момент автомобиля «Теслы». Электрокар китайского производства стоит 355 тыс. 800 юаней (50 тыс. долларов) без учета субсидий, тогда как импортируемые из США автомобили обходятся в 439 тыс. юаней (62,7 тыс. долларов).

В ближайшие несколько лет компания Tesla запустит в серию компактный кроссовер Model Y, а также пикап Cybertruck. Прототип последнего дебютировал в ноябре 2019 года. Всего будет доступно три основных модификации модели: с одним, двумя и тремя электрическими двигателями.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Tesla выпустила уже около 1 тыс. автомобилей на заводе Gigafactory 3 в Шанхае. Строительство этого предприятия стартовало в январе 2019 года, оно было возведено менее чем за десять месяцев. В результате компания приступила к производству с опережением графика. Первоначально завод будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое. Это первое предприятие Tesla за пределами США.

Вместе с тем американский производитель электрокаров Tesla намерен инвестировать в свой первый европейский завод под Берлином около 4 млрд евро. Начало строительства в небольшом населенном пункте Грюнхайде, расположенном примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина, запланировано на первый квартал 2020 года. Ожидается, что оно завершится к концу 2021 года и первыми будут выпускаться машины Tesla Model Y.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».