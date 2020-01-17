Продажи сертифицированных автомобилей Volkswagen с пробегом в 2019 году выросли на 27%

Российские дилеры Volkswagen в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом Volkswagen Das WeltAuto по итогам 2019 года реализовали 7516 таких машин, что на 27% больше по сравнению с предыдущим годом. При покупке автомобиля марки по программе Das WeltAuto клиенты получают годовую послегарантийную поддержку, являющуюся полным аналогом гарантии производителя, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Напомним, по условиям программы Das WeltAuto послегарантийная поддержка составляет 12 месяцев. Если автомобиль еще находится на заводской гарантии, то после ее окончания клиент получает дополнительный год гарантии. При дальнейшей продаже автомобиля послегарантийная поддержка продолжает действовать и покрывает затраты на ремонт на неограниченную сумму (Стоимость единовременного ремонта не может превышать стоимость автомобиля).

Как отмечается, Das WeltAuto минимизирует риски при покупке автомобиля с пробегом, гарантирует его высокое качество, прозрачность истории предыдущего владения и эксплуатации. При этом впервые в массовом сегменте марка Volkswagen предлагает постгарантийную поддержку на автомобили, продаваемые через официальных дилеров по программе Das WeltAuto, возрастом до 10 лет и с пробегом до 200 тыс. км на момент продажи. В рамках данной программы любой автомобиль может быть предложен клиенту с покрытием риска поломки на 12 месяцев. Другими словами, клиент, купивший даже 10-летний автомобиль с пробегом по программе Das WeltAuto, будет защищен от расходов на ремонт до наступления возраста автомобиля 11 лет или до пробега 220 тыс. км.

Дилеры марки Volkswagen проводят предпродажную подготовку, которая исключает наличие дефектов в автомобиле. Все автомобили Das WeltAuto проходят диагностику в соответствии с международными стандартами Volkswagen и получают гарантию. В гарантийный срок действие программы Das WeltAuto не ограничивается пределами России: клиенты могут осуществлять гарантийный ремонт во всех официальных дилерских центрах Volkswagen в странах Евросоюза, а также в Беларуси и Казахстане. Владельцы автомобилей Das WeltAuto могут воспользоваться профессиональной технической поддержкой Volkswagen 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.