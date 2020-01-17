Infiniti открыл новый дилерский центр в Москве

Компания Infiniti объявила об официальном открытии нового постоянного здания дилерского центра «Infiniti Major Auto» в Москве, которое теперь полностью соответствует всем стандартам бренда Infiniti.

Как сообщает пресс-служба японской марки, автосалон площадью 617 кв.м включает в себя шоу-рум на 6 демо-автомобилей и сервисную зону на 2 поста. Для удобства клиентов предусмотрена парковка и комфортабельная зона отдыха.

Каждому клиенту нового дилерского центра Infiniti будет предложен весь спектр услуг: установка дополнительного оборудования и охранных систем, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей, услуга trade-in, заказ оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним. Кроме того, «Infiniti Major Auto» предоставит своим клиентам полный комплекс услуг по покупке автомобилей, выбору кредитных, лизинговых программ и страховых продуктов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Infiniti с 1 января 2020 года расширила специальное кредитное предложение со сниженной ставкой 0,1% годовых. Теперь программа доступна для моделей Infiniti QX50, QX60 и QX80.

По итогам 2019 года российские дилеры Infiniti реализовали 3479 автомобилей, что на 25% ниже показателя годичной давности.

В каких еще городах есть дилерские центры Infiniti, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».