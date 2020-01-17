Bentley выпустит прощальную серию лимузина Mulsanne

Компания Bentley выпустит финальную серию роскошного флагманского лимузина Mulsanne. Ограниченная серия Mulsanne 6.75 Edition от Mulliner будет состоять из всего 30 уникальных автомобилей, сообщает пресс-служба британской марки.

Эксклюзивная серия Mulsanne 6.75 Edition от ателье Mulline получила высокоэффективный двигатель, мощность которого составляет 537 л.с., а крутящий момент – 1100 Нм. Точно такой же мотор в настоящее время устанавливается на модель Mulsanne Speed.

Черные глянцевые элементы отделки экстерьера Mulsanne 6.75 Edition дополнительно подчеркивают цвет кузова, выбранный клиентом. Фары и задние фонари украшены хромированными окантовками. Эмблема в виде литеры «B» на капоте, решетки радиатора Mulliner Serenity и облицовка выхлопных труб получили специальную темную отделку. Эксклюзивные 21-дюймовые пятиспицевые диски Mulsanne Speed отличаются уникальным покрытием с черными глянцевыми элементами.

Впускной коллектор получил отделку черного цвета вместо привычного серебристого. На табличке с номером двигателя, где традиционно располагается подпись мастера, собравшего двигатель, будет находиться подпись председателя совета директоров и генерального директора компании Bentley Эдриана Холлмарка.

Покупатели Mulsanne 6.75 Edition смогут выбрать один из четырех цветовых вариантов кожаной отделки салона: синий Imperial Blue, черный Beluga, красный Fireglow или коричневый Newmarket Tan. Этот цвет будет дополнен серебряными акцентами по всему салону – на окантовках сидений, кожаной вставке, обрамляющей центральную консоль, окантовках напольных ковриков и дверных вставках. Серебряный акцент также будет виден в перфорированной обивке сидений. Вертикальная часть центральной консоли, как и задняя консоль, будет иметь накладки серебристого цвета – с уникальной металлической памятной табличкой, расположенной на передней части консоли. Приборы и верхние части дверей с вставками из темного алюминия получили глянцевую черную отделку Grand Black.

Кроме того, многие элементы дизайна содержат отсылки к 6,75-литровому двигателю V8. Так, в салоне органы управления вентиляцией в виде «регистров органа» заменены элементами с наконечниками в виде миниатюрной пробки маслозаливной горловины двигателя. Уникальная тема «6.75 Edition» отражена в прострочке сидений, хромированных эмблемах экстерьера и в моторном отсеке. Тот же логотип проецируется светодиодными лампами «приветственного освещения» (проецирующими изображение на землю при открытии дверей). Часы и другие второстепенные приборы украшены схематичным изображением легендарного двигателя.

Производство роскошного лимузина Mulsanne завершится весной 2020 года, после чего все сотрудники будут переведены на другие производственные участки. С завершением производства роскошного Mulsanne место флагмана в модельном ряду Bentley займет абсолютно новый Flying Spur. К 2023 году он получит гибридную силовую установку.

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