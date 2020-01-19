Продажи автомобилей KIA с пробегом в 2019 году выросли на 27%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам декабря реализовали 797 таких машин, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом. За весь 2019 год было реализовано 8087 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом (+27%), сообщает пресс-служба корейской марки.

Как отмечается, программа реализации сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» четвертый год подряд увеличивается более чем на четверть. Успешным показателям программы способствовало и все более широкое вовлечение в нее дилерских центров бренда. Если в конце 2018 года проведение сертификации автомобилей с пробегом обеспечивало 86 дилеров KIA, то к концу 2019 года их число возросло до 116.

В рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

Полный список дилеров KIA (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».