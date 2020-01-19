Новый Mercedes-Benz Sprinter в 2019 году стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Mercedes-Benz в 2019 году реализовали 1581 малотоннажный автомобиль, что на 75% меньше по сравнению с предыдущим годом. Лидером продаж малотоннажного подразделения Mercedes-Benz стал Sprinter нового поколения. Дилерская сеть Mercedes-Benz Vans насчитывает 61 шоу-рум и 19 сервисных станций, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

«Несмотря на стагнирующий рынок, спрос на импортируемые малотоннажные автомобили Mercedes-Benz растет. Инновационное третье поколение Sprinter показало уверенный рост (+24%) по сравнению с предыдущим годом. V-Класс и Vito пользуются популярностью среди российских покупателей», – говорит генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России Томас Гансер.

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