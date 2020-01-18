АВТОВАЗ в 2019 году увеличил корпоративные продажи на 27%

АВТОВАЗ в 2019 году реализовал корпоративным клиентам 86011 автомобилей LADA – это на 27% больше по сравнению с показателем годичной давности. Самыми востребованными моделями у корпоративных покупателей стали LADA Granta, Largus и Vesta, следует из презентации АВТОВАЗа, посвященной коммерческой деятельности компании в 2019 году. Кроме того, порядка 45% розничных продаж автомобилей LADA в прошлом году было реализовано с использованием программ LADA Finance.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целом российские дилеры АВТОВАЗа в 2019 году реализовали 362356 автомобилей LADA (+1%). При этом рыночная доля LADA в отчетный период составила 20,6%, что стало лучшим результатом за последние 8 лет.

Как заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, в 2020 году компания ставит своей целью сохранение лидирующей позиции LADA по доле рынка в России, в том числе за счет роста продаж автомобилей с автоматической трансмиссией и интеграции внедорожника Niva в модельный ряд LADA.

Сколько сейчас может стоить трехлетняя LADA Granta (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».