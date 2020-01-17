Эксперты рассказали о перспективах Skoda Karoq в России

Новый Skoda Karoq, который уже выпускается в России, в ближайшее время поступит в продажу. На начальном этапе новинка будет доступна в двух комплектациях – Ambition и Style. Стартовая цена для версии Ambition 1.4 TSI с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач составит 1 млн 515 тыс. рублей. Базовая комплектация Active, версия 1.6 MPI с механической и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также версия 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.

По оценкам коммерческого директора ГК «Автомир» Виталия Грошенкова, при объеме продаж в 100 тыс. автомобилей Skoda, доля Karoq в модельном миксе должна составить от 20 до 25%. А с появлением в арсенале модели «проверенного» атмосферного двигателя объемом 1,6, который будет доступен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, так и «механикой», ожидаемый объем продаж Karoq может увеличиться до 30%.

«Основными конкурентами нового Skoda Karoq на российском рынке станут Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Renault Arkana, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan. Но главным в этом списке станет новая модель Seltos от KIA, преимущества Karoq перед которым заключаются в технической оснащенности, привлекательном для рынка ценовом позиционировании в комфортном ценовом диапазоне», – говорит директор автоцентра АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО (официальный дилер Skoda) Константин Калачёв.

Подробнее о перспективах нового кроссовера Skoda Karoq на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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