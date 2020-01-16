Toyota подвела итоги продаж в России за 2019 год

Российские дилеры Toyota в 2019 году реализовали 103597 автомобилей, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в прошлом году стал бизнес-седан Camry, который нашел 34017 покупателей (+1%). В результате эта модель сохраняет лидерство в своем сегменте с долей в 43,2%, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи составили 30627 экземпляров (-2%). В конце октября 2019 года состоялся запуск пятого поколения модели, что уже в декабре позволило Toyota RAV4 вернуть лидерство в сегменте и установить исторический рекорд продаж на российском рынке.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado по итогам 2019 года был продан в количестве 15146 экземпляров (-14%) и продолжает лидировать в своем сегменте с долей 18%. Первую позицию в своем классе сохранил и Toyota Land Cruiser 200 с результатом 6940 автомобилей (-17%) и долей 33,2%, а также Toyota Hiluх, проданный в количестве 3180 штук (0%) с долей 45,8%.

Продажи рамного внедорожника Toyota Fortuner составили 4776 автомобилей (-19%). Купе-кроссовер Toyota C-HR, обновившийся к концу года, разошелся в количестве 2361 экземпляра, что на 83% больше по сравнению с 2018 годом, который для модели стал дебютным. Полноразмерный кроссовер Toyota Highlander выбрали 1035 клиентов (-10%).

Реализация седана Toyota Сorolla нового поколения в прошлом году составила 4986 единиц (-4%). Минивэн бизнес-класса Toyota Alphard остается одним из лидеров в своем классе, найдя 744 покупателей (-20%).

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