Группа PSA сменила гендиректора Citroen

Генеральным директором Citroen назначен Венсан Кобэ, до настоящего времени заместитель гендиректора марки. Он также станет членом Глобального Исполнительного Комитета, сообщает пресс-служба Группы PSA.

Как отмечается, Венсан Кобэ (на фото) имеет большой опыт работы на международных рынках, что является ключевым преимуществом для успешного, глобального развития бренда Citroen. Напомним, до прихода в PSA он в течение 15 лет работал в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi, в том числе несколько лет возглавлял марку Datsun, а в апреле 2017 года стал директором по оперативному планированию Nissan. Г-н Кобэ покинул альянс в апреле 2019 года на фоне коррупционного скандала вокруг Карлоса Гона и смены всего правления.

На новом посту Венсан Кобэ сменил Линду Джексон, которая назначена руководителем департамента по исследованию и поддержке дифференциации брендов.

«После шести лет руководства брендом Citroen, успешно выстроенного нового позиционирования, увеличения объема продаж и доли рынка в Европе и подготовки продуктов для международных рынков Линда Джексон, имея большой опыт в создании бренда, берет на себя новую, важную роль внутри Группы », – заявил председатель правления Группы PSA Карлос Таварес.

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