АВТОСТАТ | Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в декабре выросли на 16%

Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в декабре выросли на 16%

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Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в декабре выросли на 16%

Used cars report
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Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам декабря реализовала 346 автомобилей Mitsubishi с пробегом, что на 16% выше показателя годичной давности. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 208 таких кроссоверов, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Количество официальных дилеров, участвующих в программе, осталось неизменным и составило 105 предприятий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре российские дилеры Mitsubishi реализовали 3446 автомобилей (-38%). По итогам 2019 года в России продан 39938 автомобилей Mitsubishi, что на 12% ниже показателя годичной давности.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи вторичный рынок автомобили с пробегом mitsubishi

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