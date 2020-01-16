Renault открыла новый дилерский центр в Набережных Челнах

В Набережных Челнах открылся новый дилерский центр Renault – «ТрансТехСервис-8». Он стал восьмым по счету в Республике Татарстан, которая входит в ТОП-3 регионов России по уровню продаж автомобилей Renault. В самой республике Renault занимает третье место среди брендов с долей рынка 11,8%.

Как сообщает пресс-служба Renault Россия, общая площадь дилерского центра составляет 1510 кв. м. По своему оформлению и оснащению автоцентр отвечает международным стандартам бренда. Шоу-рум площадью 352 кв. м позволяет разместить постоянную экспозицию из 8 автомобилей. Салон оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, уютными зонами ожидания с Wi-Fi, где клиенты могут отслеживать статус проведения сервисных работ в режиме реального времени, комфортной зоной выдачи, рассчитанной на 2 автомобиля.

Общая площадь сервисной зоны составляет 557 кв. м и оборудована 8 постами электрики, шиномонтажа, развал-схождения и др. К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры Renault реализовали 144989 автомобилей, что на 6% превышает показатель годичной давности. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2% против 7,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».